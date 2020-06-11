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Упало дерево: на Львовщине из-за непогоды погибла женщина (видео)

23:29, 11 июня 2020
Происшествия
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Женщина умерла на месте / фото Брюховицкий поселковый совет

Об этом сообщается на странице Брюховицкого поселкового совета в Facebook.

Дерево упало на женщину, которая в то время находилась в доме. Женщина скончалась на месте.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и врачи скорой помощи. Других пострадавших нет.

фото Брюховицкий поселковый совет

Как сообщал УНИАН, Укргидрометцентр предупреждал, что 11 июня в западных областях прогнозируются грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и на Прикарпатье местами значительные дожди (И уровень опасности, желтый).

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