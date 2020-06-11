Упало дерево: на Львовщине из-за непогоды погибла женщина (видео)
23:29, 11 июня 2020Происшествия
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Сейчас на месте происшествия работают спасатели и врачи скорой помощи.
Женщина умерла на месте / фото Брюховицкий поселковый совет
В результате урагана и шквального ветра по улице Макаренко в Брюховичах на дачный дом на придомовой территории упало дерево.
Об этом сообщается на странице Брюховицкого поселкового совета в Facebook.
Дерево упало на женщину, которая в то время находилась в доме. Женщина скончалась на месте.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели и врачи скорой помощи. Других пострадавших нет.
фото Брюховицкий поселковый совет
Львов на несколько часов парализовала гроза со шквальным ветром и градом: какова сейчас ситуация в городе
Как сообщал УНИАН, Укргидрометцентр предупреждал, что 11 июня в западных областях прогнозируются грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и на Прикарпатье местами значительные дожди (И уровень опасности, желтый).
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