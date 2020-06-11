Синоптики предупредили о грозах, граде и сильном ветре в западных областях

В Карпатах и на Прикарпатье местами пройдут сильные дожди.

Синоптики предупредили о грозы, град и сильный ветер в западных областях / фото УНИАН

В четверг, 11 июня, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 11 июня в западных областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и на Прикарпатье местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Напомним, в четверг, 11 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +36°.