Синоптики предупредили о грозах, граде и сильном ветре в западных областях
В Карпатах и на Прикарпатье местами пройдут сильные дожди.
В четверг, 11 июня, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 11 июня в западных областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и на Прикарпатье местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый).
Напомним, в четверг, 11 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +36°.
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