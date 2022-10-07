В этом списке около 400 человек.

В деоккупированном Купянске обнаружены списки коллаборантов, выполнявших организационно-распорядительные функции оккупационной власти.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире информационного телемарафона.

По его словам, процесс выявления коллаборантов на деокупованій территории Харьковщины продолжается.

Видео дня

"На сегодняшний день этот процесс продолжается. Мы обнаружили только в отдельных городах таких, как, в частности Купянск, списки лиц, которые выполняли организационно-распорядительные функции оккупационной власти. Там было около 400 фамилий. Часть из них должна была сбежать с оккупантами, часть из них уже попала в милицию, и этот процесс продолжается. Независимо от текущего места нахождения этих лиц, украинское правосудие достигнет своей цели", - подчеркнул Енин.

Он добавил, что также установлен ряд бывших сотрудников полиции, которые сотрудничали с врагом во время временной оккупации Харьковщины и причастные к издевательствам над местным населением.

"Нами установлен целый ряд бывших сотрудников полиции, которые стали сторону врага, сотрудничали и видимо решили стать, в буквальном смысле этого слова "калифами на час". Я был, например в той же Казачьей Лопани, там где руководителем так называемой "полицейского участка" стал сотрудник полиции метрополитена, заместителем он решил назначить своего отца и они по полной, безусловно, отрывались на своих односельчанах. Все это будет устанавливать следствие, и хочу отметить, что местное население достаточно активно дает показания на коллаборантов", - подчеркнул Енин.

Ситуация на Харьковщине: детали

Как сообщал УНИАН, 14 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьковщина почти вся освобождена от российских захватчиков, в оккупации более пяти месяцев жили около 150 тысяч украинцев.

23 сентября спикер СБУ Артем Дехтяренко сообщил, что с начала полномасштабного вторжения РФ следователи Службы безопасности Украины открыли более 1,6 тыс. уголовных производств по фактам колабораційної деятельности, на это время более 400 человек уже ожидают приговора суда.

29 сентября советник по стратегическим коммуникациям ГБР сообщила, что на деоккупированной территории Харьковской области открыто 67 производств в отношении предателей и коллаборантов, 33 сообщено о подозрении и 9 человек уже задержаны.

6 октября во время онлайн брифинга начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что на деокупованій части Харьковщины обнаружили тела 534 убитых россиянами гражданских. Речь идет о телах 226 женщин, 260 мужчин, 19 детей (у 13 из них пол не установлен) и 29 людей, чей пол не установлен. Он сказал, что это с учетом массового захоронения в городе Изюм, где было изъято 447 тел. По его словам, на деоккупированной территории области было обнаружено 22 застенка российских оккупантов.

Также сообщалось, что на Харьковщине обнаружили более 10 застенков, в том числе два застенка в Балаклее и 6 в Изюме, в Казачьей Лопане, Купянске и селе Липцы.

Впоследствии стало известно о еще одной застенок на Харьковщине – в с. Пески-Радьковские в погребе. Национальная полиция установила, что в этом застенке в нечеловеческих условиях содержали местных – людей запугивали, били и издевались.

Вас также могут заинтересовать новости: