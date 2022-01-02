После аварии в Черкасской области в ряде сел установили посты, которые должны контролировать уровень волы в реке Золотоношка.

В селе Маркизовка Золотоношского района Черкасской области на реке Золотоношка частично разрушена нижняя часть шлюза плотины.

Спасатели и правоохранители узнали об инциденте в Черкасской области в субботу в 17:45 часов, говорится на странице полиции Черкасской области в Facebook.

По данным ведомства, после частичного разрушения шлюза нет угрозы подтопления огородов и домов. В полиции попросили граждан не паниковать.

Из разрушенной части шлюза выходил поток воды, ширина которого составляла около четырех метров, а глубина – примерно 30 сантиметров.

Читайте такжеВ Черкасской области мужчина напал на бригаду скорой помощи: махал кулаками и сломал техникуПосле инцидента на плотине в селах Антиповка, Мицеловка и Колтуны, которые находятся ниже по течению Золотоношки, выставили посты для контроля уровня воды. Местным жителям сообщили об аварии.

Напомним, в июле 2013 года в Одесской области в пруду Старый поднялся уровень воды, и в плотине образовался прорыв длиной около 30 м и высотой до семи метров. Были подтоплены несколько домов и десятки огородов.

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