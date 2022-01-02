В селе Маркизовка Золотоношского района Черкасской области на реке Золотоношка частично разрушена нижняя часть шлюза плотины.
Спасатели и правоохранители узнали об инциденте в Черкасской области в субботу в 17:45 часов, говорится на странице полиции Черкасской области в Facebook.
По данным ведомства, после частичного разрушения шлюза нет угрозы подтопления огородов и домов. В полиции попросили граждан не паниковать.
Из разрушенной части шлюза выходил поток воды, ширина которого составляла около четырех метров, а глубина – примерно 30 сантиметров.
Читайте такжеВ Черкасской области мужчина напал на бригаду скорой помощи: махал кулаками и сломал техникуПосле инцидента на плотине в селах Антиповка, Мицеловка и Колтуны, которые находятся ниже по течению Золотоношки, выставили посты для контроля уровня воды. Местным жителям сообщили об аварии.
Напомним, в июле 2013 года в Одесской области в пруду Старый поднялся уровень воды, и в плотине образовался прорыв длиной около 30 м и высотой до семи метров. Были подтоплены несколько домов и десятки огородов.