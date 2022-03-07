Советник главы ОПУ Михаил Подоляк убеждает, что смерть разведчика Дениса Киреева не связана с работой делегации.
Об этом говорилось в его интервью российской журналистке Юлии Латыниной.
По словам Подоляка, Киреев не был членом делегации Украины по переговорам с Россией.
"Это был консультант по вопросам, касающимся настроений в Российской Федерации. Он не был членом делегации", - подчеркнул Подоляк.
Советник также отметил, что Киреев был привлечен к спецоперации ГУР МО, что подтвердили в разведке, и погиб именно во время спецзадания.
"Перестрелка эта не имеет отношения к работе делегации. Это было вне переговорного процесса, это было в Киеве. ... Его застрелили не во время проведения переговоров как таковых, не по дороге на или с переговоров. Он был убит во время своей основной работы в Киеве. Он работал над специальными операциями ГУР Украины, они сами сказали, что он был убит во время выполнения обязанностей сотрудника ГУР", - добавил Подоляк.
По словам советника главы ОПУ, Киреев "не был он шпионом России в переговорной группе". Также он опровергает и информацию о том, что его убили сотрудники СБУ.
Подоляк акцентирует, что информацию об убийстве разведчика представителями СБУ была распространена СМИ и Telegram-каналами "российской направленности".
"Мы с ними в следственном формате поработаем, откуда они взяли и почему поддержали странную версию Российской Федерации", — подчеркнул он.
Смерть Киреева: что известно
5 марта в СМИ появилась информация, что член украинской переговорной делегации был якобы убит Службой безопасности Украины. СБУ, как утверждали журналисты, подозревала, что он был российским шпионом.
В период с 2006 по 2008 годах Киреев работал в СКМ Финанс, где занимал позицию заместителя генерального директора. Затем он работал в австрийской компании GROUP SLAV AG Клюевых. С 2006 по 2012 года был членом Наблюдательного совета Укрэксимбанка.
С 2010 по 2014 по квоте Клюевых занимал позицию первого заместителя председателя правления Ощадбанка. Также Киреев управлял фондами Private equity Fund и Fixed income Fund.
После появления сообщений о его убийстве, Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что Киреев был их сотрудником и погиб во время спецзадания.
"Во время выполнения специальных заданий погибли три разведчика — сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - заявили в ведомстве.
Были названы и имена разведчиков: Алексей Доля, Валерий Чибинеев и Денис Киреев.