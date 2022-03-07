Он был убит во время своей основной работы в Киеве, говорит Подоляк.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк убеждает, что смерть разведчика Дениса Киреева не связана с работой делегации.

Об этом говорилось в его интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

По словам Подоляка, Киреев не был членом делегации Украины по переговорам с Россией.

"Это был консультант по вопросам, касающимся настроений в Российской Федерации. Он не был членом делегации", - подчеркнул Подоляк.

Советник также отметил, что Киреев был привлечен к спецоперации ГУР МО, что подтвердили в разведке, и погиб именно во время спецзадания.

"Перестрелка эта не имеет отношения к работе делегации. Это было вне переговорного процесса, это было в Киеве. ... Его застрелили не во время проведения переговоров как таковых, не по дороге на или с переговоров. Он был убит во время своей основной работы в Киеве. Он работал над специальными операциями ГУР Украины, они сами сказали, что он был убит во время выполнения обязанностей сотрудника ГУР", - добавил Подоляк.

По словам советника главы ОПУ, Киреев "не был он шпионом России в переговорной группе". Также он опровергает и информацию о том, что его убили сотрудники СБУ.

Подоляк акцентирует, что информацию об убийстве разведчика представителями СБУ была распространена СМИ и Telegram-каналами "российской направленности".

"Мы с ними в следственном формате поработаем, откуда они взяли и почему поддержали странную версию Российской Федерации", — подчеркнул он.