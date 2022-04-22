Утром в пятницу, 22 апреля, военно-транспортный самолет АН-26 упал в Запорожской области.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

"Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет АН-26", - говорится в сообщении.

Извещают, что воздушное судно выполняло технический рейс.

"Есть пострадавшие. Обстоятельства выясняются. Подробности позже", - добавили в ОВА.

Как писал УНИАН, 21 апреля российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожью. Одновременно "Укрзализныця" сообщила, что взрывной волной был поврежден поезд сообщением "Запорожье - Львов".

Впоследствии стало известно, что в 12.45 российская армия запустила крылатую ракету по Запорожью. Она упала на остров Хортица в районе моста Преображенского. В то время по железнодорожному полотну моста двигался эвакуационный поезд "Запорожье-Львов". Спустя 45 минут россияне нанесли второй удар ракетой, которая также попала в остров Хортица. В результате повреждено здание санатория-профилактория одного из предприятий. Пострадало 8 граждан.

Ранее уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о массовом похищении оккупантами жителей Запорожской области.

В Розовке Запорожской области российские оккупанты под дулом автоматов заставили людей проголосовать на "референдуме".

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