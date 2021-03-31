Мужчина знакомился с несовершеннолетними в интернете под видом юноши, выманивал у них интимные фото, а затем шантажировал, запугивал и заставлял заниматься с ним сексом.

В Одессе арестован мужчина, которого подозревают в изнасиловании 13-летней девочки.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, заявление об изнасиловании поступило в правоохранительные органы от матери потерпевшей.

Правоохранители установили, что в 2019 году 49-летний житель Одессы зарегистрировался в одной из социальных сетей под видом юноши и завязал дружбу со школьницей, которой тогда было 13 лет.

"Убедив девочку в своих чувствах к ней, он выпросил у нее фотографии интимного характера. Затем, имея на нее компромат, мужчина начал ей звонить, представляясь сотрудником правоохранительного органа, который якобы контролирует распространение в интернете порнографического контента. В беседе с подростком он угрожал тем, что разошлет ее фото родителям, родственникам и одноклассникам, если она с ним не встретится", - рассказали в полиции.

Из-за того, что девочка боялась осуждения окружающих, она позволила мужчине прийти к себе домой, когда мама была на работе.

"Тот воспользовался приглашением, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности против воли малолетней. Продолжая запугивать ребенка, правонарушитель насиловал ее на протяжении почти двух лет у нее дома и в своем автомобиле. В результате потерпевшая рассказала обо всем матери, которая сразу обратилась в полицию", - сообщили в управлении.

Читайте такжеВ Одессе мужчина годами насиловал жену и дочерей (фото)По результатам предварительного расследования и проведенных экспертиз полицейские сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 3, 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины - изнасилование. Во вторник, 30 марта, суд взял его под стражу без альтернативы внесения залога.

Во время обыска дома у задержанного полицейские изъяли мобильный телефон и ноутбук, в которых нашли переписку с другими несовершеннолетними, где также были шантаж и запугивание.

На электронных носителях мужчины правоохранители нашли фото - и видеоматериалы порнографического характера с участием его и несовершеннолетних. Нескольких из них правоохранители уже установили и сейчас проводят следственные действия. По словам девочек, злоумышленник познакомился с ними так же - через интернет.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу. Решается вопрос о внесении дополнительных сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава преступлений, предусмотренных ст. 152 Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

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Автор: Лариса Козовая