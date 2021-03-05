В Италии в ДТП погибла украинка / фото ua.depositphotos.com
В итальянском городе Розарно под колесами авто погибла заробитчанка из Украины.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Как сообщается, на 49-летнюю Оксану Лаврук из Прикарпатья внезапно покатился автомобиль. Женщину впоследствии нашли без сознания в луже крови и пытались спасти. Однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.
В Украине, по предварительным данным, у умершей остались муж и сын.
Новости мира: в Италии автомобиль насмерть сбил украинскую заробитчанку
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