На Ровенщине из-за прыжков на батуте пострадал ребенок. 6-летняя девочка напоролась рукой на заостренный металлический забор. Инцидент произошел в городе Здолбунов Ровенской области.
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Ровенской области.
Так, 8 июля во дворе частного дома девочка прыгала на батуте и случайно напоролась рукой на прутья металлического забора. На место происшествия вызвали сотрудников Службы спасения.
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Ребенка передали врачам скорой помощи. О состоянии пострадавшей в ГУ ГСЧС Ровенщины не сообщили.
На снимках, предоставленных пресс-службой ведомства, можно увидеть, что девочка могла самостоятельно передвигаться и находилась в сознании.
Ранее УНИАН уже сообщал, что на Волыни утонул 2-летний мальчик, когда его мама собирала чернику.
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