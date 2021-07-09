6-летнему ребенку, пострадавшему во время игры в частном дворе, понадобилась помощь спасателей и медиков.

На Ровенщине из-за прыжков на батуте пострадал ребенок. 6-летняя девочка напоролась рукой на заостренный металлический забор. Инцидент произошел в городе Здолбунов Ровенской области.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Ровенской области.

Так, 8 июля во дворе частного дома девочка прыгала на батуте и случайно напоролась рукой на прутья металлического забора. На место происшествия вызвали сотрудников Службы спасения.

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Ребенка передали врачам скорой помощи. О состоянии пострадавшей в ГУ ГСЧС Ровенщины не сообщили.

На снимках, предоставленных пресс-службой ведомства, можно увидеть, что девочка могла самостоятельно передвигаться и находилась в сознании.

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Автор: Полина Кузенко