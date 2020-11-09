Во время поверхностной проверки злоумышленника правоохранители обнаружили сверток с каннабисом.

В Киевской области полицейские задержали мужчину, который на улице с ножом напал на беременную женщину.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

«Только что по спецлинии 102 поступило сообщение, на место происшествия оперативно прибыл наряд реагирования патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела милиции. Полицейские быстро задержали молодого человека», - говорится в сообщении.

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Нападавшим оказался 27-летний местный житель. На момент совершения преступления он находился в состоянии наркотического опьянения.

Кроме того, во время поверхностной проверки злоумышленника полицейские обнаружили сверток с веществом растительного происхождения - каннабис.

Вещественные доказательства изъяты, злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Резня в Кривом Роге: все подробности

7 ноября в Кривом Роге около 15:20 в полицию поступил сигнал о том, что неизвестный мужчина на улице в Металлургическом районе бросался на людей с ножом.

Жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым он нанес многочисленные ножевые ранения. В результате два человека скончались на месте, а восемь доставлены в больницу, среди пострадавших – 8-летний ребенок.

Нападавшего задержали и доставили в Криворожский отдел полиции. Им оказался местный житель 1983 года рождения.

По информации МВД, нападавший рассказал, что убить людей ему приказал "голос".

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Автор: Инна Андалицкая