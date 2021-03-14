Подозреваемого задержали, а пострадавшего водителя такси в тяжелом состоянии доставили в больницу.

В Дарницком районе Киева пьяный мужчина во время поездки ударил таксиста ножом в грудь на оживленной дороге.

Об этом сообщает Obozrevatel, ссылаясь на собственные источники.

Нападение случилось на улице Привокзальной вечером в пятницу 12 марта. Раненому 38-летнему водителю удалось остановить машину и выйти из Dacia Logan, где на переднем пассажирском сидении сидел потенциальный убийца.

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"Очевидец, который ехал за ними, заметил, как впереди остановился автомобиль и из него вышел водитель. Он попросил вызвать полицию и скорую помощь, а также сообщил, что пассажир ударил его ножом в грудь и забрал мобильный телефон", – рассказал источник.

В это время открылась пассажирская дверь, через которую нападающий просто выкинул нож.

"Позднее выяснилось, что на таксиста напал 62-летний киевлянин, который был в состоянии алкогольного опьянения", – рассказал собеседник издания.

Подозреваемого задержали, а пострадавшего водителя такси в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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Автор: Денис Прядко