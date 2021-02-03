Несмотря на ранение, водитель успел схватиться за лезвие голой рукой и позвать на помощь коллег.

Трое жителей Сумщины получили по 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества за нападение на таксиста.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, двое мужчин и девушка, которые совершили разбойное нападение на таксиста и угнали его авто, признаны виновными в инкриминируемых преступлениях (ч. 2 ст. 187 и ч. 3 ст. 289 УК Украины) по приговору Шосткинского горрайонного суда Сумской области 1 февраля.

По информации следствия, в Шостке 28 ноября 2019 года трое местных жителей около 17:00 вызвали такси до пгт Воронеж Шосткинского района.

Читайте такжеВ Харькове пассажир изнасиловал женщину-таксиста (фото)«Выехав на окраину города, пассажир с заднего сиденья набросился с ножом на водителя. Быстро сориентировавшись, таксист, несмотря на ранение, схватился за лезвие голой рукой и, таким образом, предотвратил следующие удары. Пока длилась борьба, водитель успел по рации подать сигнал «тревога» диспетчеру», – говорится в сообщении.

Затем нападавшие пересадили таксиста на заднее сиденье, один из них сел за руль. В это время коллеги раненого водителя съехались на тревожный сигнал, задержали нападавших и доставили их в полицию.

Среди задержанных оказались 29-летний пять раз судимый за кражи и грабеж молодой мужчина, который только 15 ноября 2019 года освободился из мест лишения свободы, 24-летняя трижды осужденная за хулиганство и мошенничество девушка и 36-летний мужчина, у которого судимость погашена.

Приговор суда обвиняемые ждали за решеткой.

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Автор: Виталий Кохан