Все любители стрелять в военных будут наказаны в соответствии с действующим законодательством, подчеркнули в пресс-службе Волынского областного ТЦК и СП.

Продолжается война в Украине, и ночью 27 августа неизвестные открыли огонь по посту охраны Луцкого ТЦК.

Об этом сообщает пресс-служба Волынского областного ТЦК и СП. Отмечается, что из-за нападения ранения получил старший солдат - сейчас он находится на лечении в госпитале. Солдаты роты охраны, которые несли службу, открыли огонь в ответ, однако нападавшему удалось скрыться. Сейчас его ищут правоохранители.

В ТЦК отметили, что военнослужащие, которые несли службу, имеют боевой опыт и были переведены в Луцкий ТЦК и СП после получения ранения. Все они - местные жители, которые пошли защищать Украину в первые дни полномасштабного вторжения.

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"Все любители стрелять в военных будут наказаны в соответствии с действующим законодательством. Правоохранительные органы уже ищут вчерашних стрелков. И будьте уверены - найдут. До личного состава всех ТЦК доведено, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение. Шутки закончились. Хотели по закону? Будет все по закону", - добавили в пресс-службе.

Они также цитируют слова одного из бойцов, который нес службу во время нападения на помещение ТЦК: "От россиян мы могли ждать чего угодно, но от своих...".

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Накануне в Волынском областном ТЦК и СП возник скандал из-за сюжета одного из волынских телеканалов о вмешательстве адвокатов в процессы мобилизации и медицинских осмотров.

В частности, там заявили, что вмешательство посторонних лиц, в том числе адвокатов, может "нарушить объективность и независимость процессов мобилизации и медицинского осмотра, которые являются критически важными для национальной безопасности".

На такое заявление отреагировал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. В частности, он напомнил, что согласно статье 59 Конституции Украины, каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь.

Также накануне Волынский окружной административный суд удовлетворил иск волынянина, заявление которого о предоставлении отсрочки от призыва не рассмотрели в ТЦК, требуя его "личного присутствия". Бездействие ТЦК суд признал противоправным.

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