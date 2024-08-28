По его мнению, препятствование работе военкоматов, блокирование их сотрудников, какие-то "спасательные операции" по вытаскиванию из ТЦК уклонистов, и тем более вооруженные нападения - это прямые нарушения закона.

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин считает, что реакция на нападения на военных - в частности на представителей ТЦК - давно должна быть гораздо жестче.

По его словам, мы "уже доигрались в толерантность".

"Свою позицию высказывал уже не один раз: если работник ТЦК нарушает закон, должен получить наказание. Чаще всего так и происходит, потому что в армии в этом плане все гораздо быстрее", - написал он.

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По его мнению, препятствование работе военкоматов, блокирование их сотрудников, какие-то "спасательные операции" по вытаскиванию из ТЦК уклонистов, и тем более вооруженные нападения - это тоже прямые нарушения закона.

"Это очень оперативно и максимально жестко должно пресекаться. Особенно учитывая то, что сейчас в ТЦК действительно работает очень много военных после ранений", - добавил Жорин.

Нападение на ТЦК на Волыни

Ночью 27 августа неизвестные открыли огонь по посту охраны Луцкого ТЦК. Об этом сообщила пресс-служба Волынского областного ТЦК и СП.

Отмечается, что из-за нападения ранения получил старший солдат - сейчас он находится на лечении в госпитале. Солдаты роты охраны, которые несли службу, открыли огонь в ответ, однако нападавшему удалось скрыться. Сейчас его ищут правоохранители.

В ТЦК отметили, что военнослужащие, которые несли службу, имеют боевой опыт и были переведены в Луцкий ТЦК и СП после получения ранения. Все они - местные жители, которые пошли защищать Украину в первые дни полномасштабного вторжения.

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