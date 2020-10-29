Египетские власти поделились подробностями о нападении акулы на украинцев, в результате которого пострадали мать и сын.
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В частности, глава Агентства по охране природы Министерства окружающей среды Египта Мохамед Салем сообщил, что во время нападения пострадал также и гид, сопровождавший украинских туристов, передает Egypt Today.
Чиновник сообщил, что состояние всех пострадавших стабильное.
Он рассказал, что все трое собирались нырнуть, и во время нападения акулы гид начал кричать. Затем прибыл катер службы безопасности и спас их. пострадавших доставили в Шарм-эль-Шейх для оказания необходимой медицинской помощи.
По данным РБК-Украина, в результате инцидента гид потерял ногу.
Нападение акулы на украинцев в египте: что известно
- 25 октября во время стоянки экскурсионной яхты в территориальных водах национального заповедника Рас-Мухаммад на украинских туристов напала акула.
- Женщина получила глубокие раны от укусов хищника. У ребенка ампутирована рука ниже локтя, имеются глубокие раны на спине.
- В Египте создали рабочую группу из-за нападения акулы на украинских туристов.
- Сообщается, что украинская семья, которая пострадала от нападения акулы в египетском Шарм-эль-Шейхе, купила билет на яхту с погружением в нелицензионный местном агентстве.
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