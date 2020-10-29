В результате нападения акула также пострадал и гид.

Египетские власти поделились подробностями о нападении акулы на украинцев, в результате которого пострадали мать и сын.

Читайте такжеНапад акули на українців в Єгипті: стали відомі нові подробиці події (відео)

В частности, глава Агентства по охране природы Министерства окружающей среды Египта Мохамед Салем сообщил, что во время нападения пострадал также и гид, сопровождавший украинских туристов, передает Egypt Today.

Чиновник сообщил, что состояние всех пострадавших стабильное.

Он рассказал, что все трое собирались нырнуть, и во время нападения акулы гид начал кричать. Затем прибыл катер службы безопасности и спас их. пострадавших доставили в Шарм-эль-Шейх для оказания необходимой медицинской помощи.

По данным РБК-Украина, в результате инцидента гид потерял ногу.

Нападение акулы на украинцев в египте: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Екатерина Лиманская