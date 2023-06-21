Есть надежда, что продавщица, которую дома ждут трое детей, будет жить, но состояние ее – крайне тяжелое.

В селе Закутинцы Бердичевского района Житомирской области мужчина взорвал в магазине гранату. Об этом сообщил журналистам начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Житомирской области Олег Трачук.

Он отметил, что 20 июня около 15:40 мужчина, который является жителем этого села, зашел в местный магазин и сказал, чтобы продавщица дала ему в долг алкогольные напитки и сигареты.

"Продавщица 1996 года рождения отказала ему. Он вышел из магазина и вернулся уже с гранатой, раздался взрыв. Мужчине оторвало кисть руки и есть другие телесные повреждения, а продавщица, у которой трое малолетних детей, находится в критическом состоянии, потеряла много крови, имеет осколочные ранения", – добавил Трачук.

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По его словам, женщина прооперирована и есть надежда, что будет жить, но состояние ее крайне тяжелое. Отмечается, что в тот день женщина не взяла на работу с собой детей, хотя обычно она это делала.

Мужчина, взорвавший гранату, не смог объяснить свои действия, потому что был в нетрезвом состоянии. Трачук отмечает, что он задержан. Предварительно его действия квалифицируют как покушение на убийство. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы до срок 15 лет.

"Установили предварительно, что мужчина взял гранату у своего товарища. Оба не являются военнослужащими. У товарища, жителя этого же села, был обнаружен и изъят целый арсенал оружия. Он также задержан в порядке статьи 208 УПК", – добавил Трачук.

Инциденты с гранатами

30 мая 2023 года в Киевской области мужчина бросил гранату в знакомых. К мужчине пришли трое его знакомых, но впоследствии из-за конфликта 36-летний мужчина бросил гранату неподалеку от гостей. В результате взрыва 27-летний парень погиб, еще двое получили ранения. Кроме того, пострадала и соседка, которая зашла с гостинцем к ребенку.

В апреле в Харьковской области мужчина бросил гранату под автомобиль, раздался взрыв. В результате инцидента в поселке Приколотное Купянского района были ранены три человека – у них осколочные ранения нижних конечностей.

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