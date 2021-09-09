Сначала женщину пытались без причины оштрафовать, а потом "отхватил" еще и мужчина, который за нее вступился.

Во Львове произошла потасовка в трамвае - поссорились контролеры и пассажиры. От слов быстро перешли к делу, спор перерос в драку. Все это произошло из-за билета одной из пассажирок.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Так, женщина зашла в трамвай через заднюю дверь. Она сразу передала деньги за билет водителю и ждала, когда ей передадут сдачу и сам билет. В этот момент к пассажирке подошли контролеры и стали требовать у нее 200 гривень штрафа за якобы неоплаченный проезд.

Женщина начала объяснять, что она уже приобрела билет. Именно тогда пассажиры передали ей закомпостированный проездной, но, как утверждают свидетели, контролеры вырвали его из рук. Начался спор, за женщину вступился мужчина.

Пассажир пытался объяснить, что контролеры ошибочно решили, что женщина едет без билета. Также он дал им понять, что вырывать проездной из рук не очень вежливо. Однако один из контролеров решил не слушать "нотации" и ударил мужчину.

Читайте такжеВ Одессе полицейский за деньги "крышевал" порнобизнесВсе это попало на видео. Известно, что пассажиром, который попал в потасовку из-за билета, оказался известный львовский журналист и фотохудожник Олег Огородник.

Ранее УНИАН уже сообщал о другом неприятном инциденте в общественном транспорте. В Киеве у маршрутки на ходу отвалилась задняя полуось, которая потом разнесла остановку.

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Автор: Полина Кузенко