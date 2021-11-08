Теперь бывшему главе Конституционного суда "светит" до 6 лет тюрьмы.

Следователи ГБР по согласованию с прокурором Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя и главного бухгалтера Конституционного Суда Украины, обвиняемых в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы "Клиент Казначейства – Казначейство".

Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщает пресс-служба ГБР. При этом в Госбюро расследований не называют имени главы КСУ, но понятно, что речь идет об Александре Тупицком.

Так, указом президента Украины от 29 декабря 2020 года глава КСУ был отстранен от должности, но подозреваемый решил самовольно присвоить властные полномочия и продолжить руководить Конституционным Судом Украины.

Читайте такжеГБР открыло дело из-за отмены Верховным Судом указа Зеленского по Тупицкому"Для этого бывший председатель суда дал руководителю бухгалтерской службы КСУ – главному бухгалтеру незаконное указание относительно использования его личного ключа с квалифицированной электронной подписью для несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы "Клиент Казначейства – Казначейство" с целью подписания бухгалтерских документов в электронной форме от его имени, также он передал ей защищенный носитель с собственной электронной подписью", — рассказали в ГБР.

Бухгалтер, в свою очередь, продолжили в Госбюро расследований, выполняя это указание, в период с декабря 2020 года по февраль 2021-го осуществила 207 несанкционированных вмешательств в работу автоматизированной системы и подписала с использованием электронной цифровой подписи отстраненного на то время от должности председателя КСУ бухгалтерские документы.

"Кроме того, для создания впечатления у сотрудников суда о продолжении исполнения им обязанностей председателя КСУ незаконно были подписаны электронные платежные поручения на выплату вознаграждения судьи, заработной платы сотрудникам секретариата КСУ вместе с премиями, денежными и материальными пособиями, надбавками за интенсивность труда и другими выплатами", — добавили в ГБР.

Действия бывшего председателя КСУ квалифицируются по ст. 27 (подстрекательство и пособничество), главного бухгалтера КСУ по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы по предварительному сговору группой лиц, что привело к подделке информации, искажению процесса ее обработки и нарушению установленного порядка маршрутизации) УК Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Григорий Бондарь