Парламентарии поддержали правительственный законопроект.

Верховная Рада вводит уголовную ответственность и штрафы до 170 тыс. грн за подделку документов по вакцинации от COVID-19.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за принятие в первом чтении правительственного проекта закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок" (регистрационный номер 6084) проголосовали 282 народных депутата.

Законопроект предусматривает дополнить Уголовный кодекс новой статьей 321-3 "Незаконные действия с документами, касающимися проведения профилактических прививок". Ею предусмотрен штраф от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. до 34 тыс. грн) или ограничением свободы на срок до двух лет за использование лицом заведомо подложных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней.

Читайте такжеРада приняла проект госбюджета-2022 в первом чтенииЗа внесение медицинским работником заведомо ложных сведений в соответствующую медицинскую документацию о проведении профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней предусматривается штраф от двух тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 тыс. до 68 тыс. грн) или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Также предусмотрено за изготовление с целью сбыта, сбыт поддельных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней, штраф от пяти тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 тыс. до 170 тыс. грн) или лишением свободы на срок до трех лет.

Ранее в Украине ввели административную ответственность за "Нарушение правил карантина людей" – это ч. 1 ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За нарушение этой статьи простым гражданам грозит штраф от 17 до 34 тыс. грн, а должностным лицам – от 34 до 170 тыс. грн.

По сведениям Нацполиции, в Украине с 23 сентября по 25 октября было составлено 4 тысячи 888 административных протоколов за нарушение правил карантина.

Автор: Надя Пришляк