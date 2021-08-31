Организатор канала незаконной торговли оружием подыскивал клиентов через личные связи.

На Закарпатье задержан местный житель за незаконную продажу оружия и средств поражения, подпольно вывезенных из района проведени операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Отмечается, что правоохранители задержали мужчину на одной из улиц города Мукачево во время попытки сбыта 2 пистолетов Glock, 14 гранат с запалами к ним, 22 штык-ножей, прицелов ночного видения.

Как удалось выяснить следствию, организатор канала незаконной торговли оружием подыскивал клиентов через личные связи.

Ранее, в ходе досудебного расследования, правоохранители задокументировали факт сбыта злоумышленником автомата АК-74 и двух гранат РГД-5.

Мужчину задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины решается вопрос сообщения ему о подозрении.

Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной переправке военных средств поражения из района проведения операции Объединенных сил.

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Автор: Светлана Макринская