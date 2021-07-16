Загорелось деревянное здание, впоследствии огонь перекинулся на соседнюю постройку.

На Закарпатье произошел пожар на территории базы отдыха, в здание которой попала молния.

Как сообщили в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел накануне вечером в селе Белая Церковь Тячевского района. По словам охранника базы отдыха, на его глазах молния ударила в антенну на крыше и огонь стал быстро распространяться по деревянному зданию. После этого пламя перекинулось и на пристроенную к базе отдыха деревянную надворную постройку.

"В 00:30 пожарным удалось локализовать пожар, в 03:45 – ликвидировать. Правоохранительные органы устанавливают окончательную причину пожара и сумму нанесенного ущерба, поскольку огонь уничтожил перекрытие, кровлю и второй этаж на площади 150 кв. м, а также кровля и перекрытия хозяйственного помещения на площади 100 кв. м", - говорится в сообщении.

В ГСЧС напомнили о необходимости установки систем молниезащиты для предотвращения пожаров и поражения электрическим током во время грозы.

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Автор: Юрий Годован