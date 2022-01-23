Один человек пострадал и нуждается в транспортировке.

Сегодня, 23 января, на полонине Боржава (склон г. Плай) вблизи пгт. Воловец засыпало снегом 5 туристов.

Как сообщает ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, сообщение "SOS" поступило в 11:18 в аварийно-спасательный отряд спецназначения и на приложение "Спасение в горах".

Отмечается, что во время спуска группы туристов из 9 человек произошёл сход лавины, в результате чего частично засыпало снегом 5 туристов.

"Туристы откопались самостоятельно, но один человек пострадал в результате попадания в лавину и нуждается в транспортировке", - говорится в сообщении.

Для помощи были привлечены 10 горных спасателей и три единицы техники. Связь с туристами присутствует.

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Как сообщал УНИАН, спасатели предупредили о снеголавинной опасности на западе Украины.

23 и 24 января на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей ожидаются снегопады и метели (3-й уровень опасности).

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