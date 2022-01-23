Сегодня, 23 января, на полонине Боржава (склон г. Плай) вблизи пгт. Воловец засыпало снегом 5 туристов.
Как сообщает ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, сообщение "SOS" поступило в 11:18 в аварийно-спасательный отряд спецназначения и на приложение "Спасение в горах".
Отмечается, что во время спуска группы туристов из 9 человек произошёл сход лавины, в результате чего частично засыпало снегом 5 туристов.
"Туристы откопались самостоятельно, но один человек пострадал в результате попадания в лавину и нуждается в транспортировке", - говорится в сообщении.
Для помощи были привлечены 10 горных спасателей и три единицы техники. Связь с туристами присутствует.
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Как сообщал УНИАН, спасатели предупредили о снеголавинной опасности на западе Украины.
23 и 24 января на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей ожидаются снегопады и метели (3-й уровень опасности).