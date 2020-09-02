Во Львове сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили на взятке чиновника Государственной службы по безопасности на транспорте.
Как сообщает пресс-служба ГБР, чиновник с сообщниками требовали и получили от предпринимателя 9 тыс. долларов за беспрепятственную выдачу разрешений на перевозку грузов автомобильным транспортом и получение лицензий, а также за неосвещение выявленных нарушений в материалах проверок.
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21 августа правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения первой части неправомерной выгоды в сумме 500 долларов, а сегодня, 2 сентября, во время получения второй части взятки в сумме 8,5 тыс. долларов, чиновника задержали.
"Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины) и избрании в отношении него меры пресечения. В настоящее время продолжаются санкционированные обыски в помещении Министерства инфраструктуры Украины, а именно в департаменте мониторинга и информационно-аналитического обеспечения Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (г. Киев) и по месту жительства фигуранта, а также проверяется причастность высшего руководства к совершению указанного преступления", - пояснили в ГБР.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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