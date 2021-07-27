Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Жителю города Ковель сообщено о подозрении маньяку, который насиловал женщин в лифтах.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области.

Следствие считает, что молодой человек в течение июля 2021 года четыре раза совершал действия сексуального характера, нападая на женщин разного возраста в лифте или на улицах Ковеля.

По процессуальному руководству Ковельской окружной прокуратуры 21-летнему жителю Ковеля сообщили о подозрении в неоднократном совершении сексуального насилия (ч. 1, 2 ст. 153 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Читайте такжеСуд вынес приговор рецидивисту из Одесской области - подробности изнасилования 14-летней девочки

Санкцией ч. 2 ст. 153 УК Украины за сексуальное насилие, совершенное повторно, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Денис Прядко