Его задержали в парке возле Украинского дома.

В Киеве во время Транс-марша правоохранители задержали мужчину.

Как передает корреспондент УНИАН, когда участники Транс-марша шли по улице Трехсвятительской полицейские заметили мужчину, который бежал через парк, обгоняя шествие. В руках он держал крест.

Полицейские бросились вдогонку и задержали на склоне холма за Украинским домом.

Сейчас участники акции уже прошли Европейскую площадь и идут в сторону Владимирского спуска.

Напомним, в Киеве приняты беспрецедентные меры безопасности из-за акций трансгендерных людей и их идеологических противников.

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Автор: Дмитрий Хилюк