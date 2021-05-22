В Киеве во время Транс-марша правоохранители задержали мужчину / фото УНИАН / Дмитрий Хилюк
В Киеве во время Транс-марша правоохранители задержали мужчину.
Как передает корреспондент УНИАН, когда участники Транс-марша шли по улице Трехсвятительской полицейские заметили мужчину, который бежал через парк, обгоняя шествие. В руках он держал крест.
Полицейские бросились вдогонку и задержали на склоне холма за Украинским домом.
Сейчас участники акции уже прошли Европейскую площадь и идут в сторону Владимирского спуска.
Напомним, в Киеве приняты беспрецедентные меры безопасности из-за акций трансгендерных людей и их идеологических противников.
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