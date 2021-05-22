Несколько сотен правоохранителей в настоящее время находятся на Михайловской площади.

В Киеве на Михайловской площади приняты беспрецедентные меры безопасности из-за акций трансгендерных людей и их идеологических противников.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время на Михайловской площади несколько сотен нацгвардейцев и полицейских.

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На боковых улицах припаркованы десятки полицейских автомобилей и автозаков.

Ожидается, что в 13:00 на Михайловской площади состоится Киевский Транс-Марш, организаторами которого являются общественные организации «КиевПрайд» и «Когорта». Марш проведут по случаю второй годовщины утверждения Международной классификации болезней 11 пересмотра Всемирной организацией здравоохранения.

Также запланирована акция их идеологических противников под названием «Молитва за освобождение ЛГБТ людей от греховной зависимости», организованная ВО «Христианский фронт». Ее участники разместились возле памятника княгине Ольге. Они держат в руках плакаты: «Пропаганда гомосексуализма является угрозой национальной безопасности», «Нет усыновлению детей трансгендерами», «Нет пропаганде трансгендеризма». В акции принимают участие не более двух десятков человек.

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Автор: Дмитрий Хилюк