В результате утечки аммиака обошлось без пострадавших.

Вследствие разгерметизации аммиакопровода из-за вчерашнего обстрела российскими войсками Купянского района произошла утечка технического аммиака непосредственно на участке 2,2 километра, однако пострадавших нет, а доза аммиака в воздухе не превышает норму.

Об этом во вторник, 6 июня, в эфире информационного телемарафона сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, добавив, что на поврежденном участке трубопровода хранилось 134 тонны технического аммиака.

"Сейчас, что в населенном пункте Масютовка, что в других, в частности в Купянске, доза аммиака в воздухе не превышает норму. Если брать Купянск, там вообще нулевые показатели. Если брать Масютовку, то там 7 миллиграмм на метр кубический, что в пределах нормы. В результате этой чрезвычайной ситуации пострадавших нет. Учитывая розу ветров и то положение дел, которое есть сейчас, угрозы жизни и здоровью местного населения на деоккупированной территории нет", - сказал чиновник.

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Он добавил, что вентили с нашей стороны аммиакопровода перекрыты все, поэтому если не будет повторных обстрелов, то и утечек вещества также не будет. Однако трубопровод находится на линии соприкосновения, поэтому стоит ожидать любых неадекватных действий со стороны врага.

Повреждение аммиакопровода в Харьковской области - что известно

Россияне уже не раз обстреливали Харьковскую область, есть много разрушений, жертв и пострадавших.

Вечером 5 июня российские оккупанты обстреляли Купянский район Харьковской области, попав в трубопровод с аммиаком. В результате вражеских ударов произошла разгерметизация аммиакопровода. Участок с поврежденной станцией составлял примерно 12 километров, где оставался технический аммиак в объеме 700 тонн.

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