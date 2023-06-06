Окончательных данных пока нет.

Повреждение трубопровода с аммиаком в результате российского удара произошло недалеко от села Масютовка Купянского района Харьковской области.

Об этом сообщил директор Департамента гражданской защиты Харьковской области Иван Сокол в комментарии Суспільному. По его словам, объемы этой утечки еще устанавливают специалисты, однако речь может идти об утечке до 134 тонн вещества. "Облако может разнести на расстояние до 2,5 километров", - добавил он.

Сокол добавил, что Масютовка расположена на линии соприкосновения, направление ветра в тот момент было в сторону временно оккупированных Россией территорий. "По состоянию на 22:30 угрозы для населенных пунктов, подконтрольных Украине, нет", - отметил директор департамента.

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Утечка аммиака на Харьковщине: что известно

В понедельник, 5 июня, в Харьковской областной военной администрации сообщили об обстреле Купянского района, в результате которого произошла разгерметизация трубопровода с аммиаком.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о начале работы штаба по ликвидации последствий удара.

Впоследствии он сообщил, что специалисты осуществили замеры в Купянске, аммиака в воздухе не обнаружили. Также уровень загрязнения воздуха проверяли в ряде населенных пунктов.

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