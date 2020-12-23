Мать девушки жалуется на избиение ребенка. Учитель — на унижение чести и достоинства.

В Конотопе Сумской области учитель черчения силой вытолкал из класса ученицу. Скандальное видео попало в соцсети и вызвало бурное обсуждение.

Мать девушки уже написала заявление в полицию. Встречное заявление подал и учитель. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Видео отредактировано, звук появляется лишь на последних кадрах. "Пойдем разберемся", — говорит мужчина на видео. "Придет папа и разберемся", — отвечает ему девушка.

Объяснения педагога уже появились в соцсети. Мужчина рассказывает, что ученица срывала урок, на замечания не реагировала, и он вынужден был позвонить маме.

Читайте такжеДиректор школы на Львовщине прокомментировала избиение ученика педагогом (видео)"Ее дочь послала на три буквы. И это могут подтвердить одноклассники. После этого за попытки изъять у ученицы телефон она набросилась на меня, начала биться, опрокидывать стулья и парты, и мне пришлось взять ее за куртку и вытолкать ее из класса", — отметил учитель СОШ №5 г. Конотоп Александр Дубина.

Заместитель директора школы признает, что коллега действовал непрофессионально, однако оправдывает его. Относительно самой ученицы – педагог говорит лишь, что девушка перевелась в их школу 2 года назад. Из-за проблемного поведения родителей уже просили забрать ее в другое заведение, но те отказались.

"Она говорит, что он поднял на нее руку, но так не было. Да, он ее выводил за курточку, но она корячилась не по-настоящему. Мы хорошо знаем этого учителя, это что надо так сделать, чтобы его так вывести", — комментирует школьник.

Обе стороны написали заявления в полицию. Мать девушки жалуется на избиение ребенка. Учитель — на унижение чести и достоинства. Его заявление полиция даже не рассматривала. А вот в отношении ученицы открыли производство по факту нанесения легких телесных повреждений. Свое расследование начали и в управлении образования.

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Автор: Ольга Робейко