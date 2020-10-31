Правоохранители устанавливают личность погибшего.

В Ахтырском районе Сумской области мужчина погиб от взрыва мины, которую он переносил в сумке.

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Как сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области, двое трактористов случайно нашли в поле мужчину с травмами ног. До приезда "скорой" он скончался.

"Полицейские, прибывшие на место, предположили, что мужчина получил травмы в результате взрыва неизвестного боеприпаса. После исследования места происшествия правоохранители установили, что мужчина занимался поисками металла с помощью металлодетектора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения с миной времен Второй мировой войны.

В полиции предполагают, что мина сдетонировала, когда мужчина нес ее в сумке. Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего.

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Автор: УНИАН