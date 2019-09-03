В Сумах отчим извинился за изнасилование 6-летней девочки – мать не заявила в полицию

К правоохранителям обратилась бабушка ребенка.

В Сумах 33-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 6-летней дочери своей гражданской жены.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

В сообщении отмечается, что подозреваемый около года проживал в городе Сумы с гражданской женой и ее 6-летней дочкой. А 18 августа 2019 года, воспользовавшись тем, что жена находилась в другой комнате, он изнасиловал девочку.

Читайте такжеВ Николаеве школьник сам отбился от насильника-педофила«Когда на крик ребенка в комнату зашла мать, мужчина заверил, что такое больше не повторится, попросил прощения. Женщина поверила и не стала обращаться в правоохранительные органы», – говорится в сообщении.

Но спустя два дня девочку забрали к себе бабушка с дедушкой.

«Девочка жаловалась на плохое самочувствие, а потом призналась, в чем причина. Взрослые немедленно сообщили о случившемся в полицию. Во время медицинского осмотра факт изнасилования подтвердился», – рассказала прокурор Сумской местной прокуратуры Ксения Кононенко.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 152 (изнасилование малолетней) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы. 23 августа решением суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Как ранее сообщал УНИАН, неподалеку от Одессы мужчина изнасиловал 18-летнюю беременную девушку.