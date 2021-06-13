В условиях местного бездорожья водитель, который вез роженицу в больницу, заблудился.

На Ривненщине 12 июня после часа ночи медики скорой принимали роды в лесу. В условиях местного бездорожья водитель, который вез роженицу в больницу, заблудился. В довольно непривычных условиях пришлось принимать роды медикам Заричненской подстанции экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в коммунальном предприятии "Ривненский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Ривненского областного совета, после часа ночи 12 июня на линию 103 позвонил взволнованный мужчина с информацией о том, что везет в больницу свою беременную знакомую.

"Меня попросили отвезти в родильное в Заречном. Мы в селе Храпин... Дороги фактически нет. Я не доеду. У женщины начались роды (37 неделя). Я не знаю, что делать. Вокруг лес, дороги нет. Я не знаю, где мы...", - цитируют дозвонившегося в областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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Навстречу автомобилю, где находилась пациентка, выехала бригада из Заричненской подстанции экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Проехав почти 20 километров по бездорожью, медики таки увидели автомобиль с беременной.

"На момент прибытия скорой роды уже начались. Переносить женщину в карету скорой уже не могли. Фельдшер Наталья Ципух приняла роды в автомобиле. Они прошли без осложнений. Родился мальчик. Роженица - в удовлетворительном состоянии. Артериальное давление и другие показатели гемодинамики в норме. Роженица и младенец переместили в карету скорой и транспортировали к Заричненской центральной районной больницы для дальнейшего осмотра", - отмечается в сообщении центра.

Сейчас выяснено, что у 34-летней женщины это уже пятые роды. Родился мальчик весом 3 100 граммов.

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Автор: Петр Хромых