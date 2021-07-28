Теперь чиновнику грозит лишение свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Глава Хорольской территориальной общины в Полтавской области Сергей Волошин попал в скандал из-за публикации в Facebook фото с флагом военно-морского флота СССР с изображением серпа и молота. Нацполиция уже начала расследование по факту использования запрещенной символики коммунистического режима.

Об этом сообщил начальник отделения коммуникации Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев на своей странице в Facebook.

Сулаев отметил, что по данному факту следователем под процессуальным руководством Хорольского отдела Лубенскй окружной прокуратуры сведения были внесены в ЕРДР по части 1 статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины.

"Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках уголовного производства", - добавил Сулаев.

Отметим, ранее на публикацию Волошина, который в компании отмечал день ВМС по советской традиции в последнее воскресенье июля, обратил внимание журналист Александр Рудоманов, который в Facebook распространил соответствующие фото с комментариями и призывом к полиции отреагировать на ситуацию.

"Ничего особенного. Просто мэр Хорола поднимает флаг с серпом и молотом...", - говорится в публикации.

Сам же глава общины Сергей Волошин уже удалил скандальные снимки со своего аккаунта в Facebook, но они успели разойтись по интернету.

"Десятки лет существует на Хорольщине традиция в День военно-морского флота собираться вместе в Вишняках. Важность этого дня для тех, в чьем сердце навсегда живет море, неоценима... Подняли флаг, на торжественном построении приветствовали новых членов организации "Шторм", помянули товарищей, покинувших этот мир...",- написал в заметке за 26 июля Волошин.

Но пользователи уже под другими постами Волошина спрашивают, почему же пропали фото с флагом.

В биографии Волошина на сайте Хорольского горсовета сообщается, что он с 1988 по 1991 годы служил в военно-морском флоте СССР.

Заметим, что в законе о декоммунизации ("Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики"), в частности, говорится об уголовной ответственности за изготовление, распространение и публичное использование такой символики: грозит лишением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. При этом согласно пункту 6 части 3 статьи 4 закона запрет не распространяется на случаи использования символики коммунистического тоталитарного режима на оригиналах боевых знамен.

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Автор: Виктория Гордиенко