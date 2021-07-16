Военно-Морские силы Украины благодаря комплексам Bayraktar TB2 приобретают новые способности, повышается обороноспособность в Азово-Черноморском регионе.

Катера, корветы, противокорабельные крылатые ракеты Р-360 "Нептун", морская авиация с Bayraktar TB2 и береговая оборона станут единой системой сдерживания агрессии Российской Федерации и защиты интересов Украины на море.

Об этом сказал заместитель министра обороны Александр Миронюк после проверки состояния реализации контракта на поставку ударных беспилотных комплексов Bayraktar TB2 турецкого производства для нужд Военно-Морских сил Украины.

"С этими комплексами (Bayraktar TB2 – УНИАН) Военно-Морские силы Украины приобретают новые способности, усиливается наша обороноспособность в Азово-Черноморском регионе. В целом, мы не просто восстанавливаем флот, а, выполняя взятые обязательства по оборонным закупкам, вдыхаем в ВМС новую жизнь, приближаем к стандартам НАТО. Ожидаем, что катера, корветы, противокорабельные крылатые ракеты Р-360 "Нептун", морская авиация с Bayraktar TB2 и береговая оборона станут единой системой сдерживания агрессии Российской Федерации и защиты интересов Украины на море", – отметил Миронюк.

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По его словам, в составе Военно-Морских сил Украины турецкие БпЛА будут обеспечивать эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей. Bayraktar также могут применяться для поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами.

Миронюк отметил, что поставка первого комплекса Bayraktar TB2 в июле состоялась с опережением графика. В течение нескольких дней на аэродроме под Николаевом продолжались испытания всех беспилотных аппаратов, входящих в состав этого комплекса, – подъем на штатную рабочую высоту, проверка работы полезной нагрузки и станций управления.

"Во время испытаний ударный оперативно-тактический комплекс Bayraktar TB2 выполнил ряд учебно-боевых задач, продемонстрировав ожидаемо высокие результаты. Комплексы Bayraktar TB2 на порядок усилят способности Военно-Морских сил Украины в защите южных рубежей нашей страны. Национальный флот получил обновленную версию комплекса Bayraktar ТВ2, радиус действия которого составляет 300 км вместо 150 км, как в предыдущих версиях", - сказал заместитель министра.

15 июля первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для Военно-Морских сил был поставлен в Украину.

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Автор: Константин Гончаров