Мужчину задержали при попытке пересечь госграницу, поделились в ГПСУ.

В Одесской области иностранец украл у жены 95 тыс. грн и пытался сбежать в Молдову.

Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении ГПСУ, мужчину задержали при попытке незаконного пересечения госграницы в пункте пропуска "Старокозачье".

Сотрудники Белгород-Днестровского пограничного отряда обнаружили, что у 39-летнего гражданина Молдовы предъявленный для контроля паспорт давно недействителен. Более того, разрешенный срок пребывания в Украине закончился несколько лет назад.

Также у мужчины в пакете было 95 тыс. грн, происхождение которых он не мог толком объяснить.

Читайте такжеВ Одессе подросток угнал авто и устроил гонки с полицией (фото)"Как выяснилось, злоумышленник, проживавший в одном из населенных пунктов Лиманского района Одесской области, накануне украл деньги у своей жены и решил скрыться. Убегая, он прибыл в пункт пропуска "Старокозачье" с намерением поскорее попасть на родину – в Молдову", – рассказали в управлении.

За попытку незаконного пересечения государственной границы и нарушения правил пребывания в Украине он привлечен к административной ответственности. Также злоумышленнику грозит ответственность по ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время мужчина передан представителям Национальной полиции.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Одесса" задержали иностранца, подозреваемого в краже из квартиры своего товарища-киевлянина $105 тысяч (около 3 млн грн).

Автор: Лариса Козовая