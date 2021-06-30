Ранее сообщалось, что во время полумарафона во Львове от внезапной остановки сердца умер 23-летний участник.

Во время львовского марафона, проходившего в городе 26-27 июня, стало плохо еще одному участнику, однако его удалось реанимировать.

Об этом рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, пишет в среду, 30 июня, Tvoemisto.tv.

Выяснилось, что у 53-летнего мужчины во время забега случилась остановка сердца, однако медики смогли спасти его жизнь.

Участника забега доставили во Львовский областной кардиоцентр.

Во время марафона во Львове умер 23-летний участник: что известно

Ранее сообщалось, что во Львове впервые за шесть лет произошел несчастный случай на полумарафоне. 23-летний участник потерял сознание за 200 метров до финиша. Парня час реанимировали, однако спасти не удалось.

Сегодня начальник управления спорта департамента гуманитарной политики Львовского городского совета Антон Никулин сообщил, что причиной смерти бегуна была внезапная остановка сердца.

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Автор: Катерина Комолова