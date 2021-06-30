Умерший юноша не был профессиональным спортсменом.

Причиной смерти 23-летнего бегуна во время марафона во Львове стала внезапная остановка сердца.

Об этом в Facebook сообщил начальник управления спорта департамента гуманитарной политики Львовского городского совета Антон Никулин.

«Удалось узнать информацию о 23-летнем парне Никите, который, к сожалению, преждевременно сошел не только с полумарафона, но и из своей жизни... Никита не был профессиональным спортсменом, а самоучкой-любителем, работал айтишников. Бегал с высоким пульсом (175-189), а такие показатели, по словам медиков, уже являются критическими. Такой пульс врачи приравнивают к «красной» зоне и не рекомендуют заниматься легкой атлетикой», - рассказал он.

Как отметил Никулин, по словам патологоанатома, также есть подозрение на принятие энергетической жидкости, которая глушила сигналы организма. Кроме того, одной из причин внезапной остановки сердца стало обезвоживание организма.

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Чиновник добавил, что 15-километровую дистанцию ​​полумарафона Никита пробежал за очень быстрое время, установил личный рекорд и изо всех сил стремился его улучшить на дистанции 21 километр.

«Учитывая результаты Никиты в Черкассах, во Львове он бежал гораздо быстрее. И эта информация дает понять, что он, будучи бегуном-любителем, мчался к финишу на грани своих возможностей», - подчеркнул Никулин.

Смерть на марафоне во Львове: подробности

27 июня во Львове во время проведения полумарафона умер его 23-летний участник. Он не добежал до финиша 200 метров.

Реанимационные усилия медиков, дежуривших на спортивном мероприятии, результата не дали.

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Автор: Светлана Макринская