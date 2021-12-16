Из-за падения давления в водопроводе возник риск повторного обвала асфальтового покрытия.

В Киеве на бульваре Шевченко частично ограничено движение в направлении Бессарабской площади из-за риска повторного обвала покрытия.

Об этом сообщили в "Киевавтодоре".

"Падение давления в водопроводе повлекло аварийную ситуацию на бульваре Шевченко. Чтобы исключить дальнейшие аварии, "Киевводоканал" будет менять часть трубопровода", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ России ямы на дорогах начали "ремонтировать" водой (видео)В "Киевавтодоре" добавляют, что сейчас на бульваре Шевченко движение в направлении Бессарабской площади частично ограничено, и не исключают полное перекрытие проезда, что будет зависеть от масштабов работ.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря вечером в Киеве из-за аварии на водопроводных сетях на проезжей части бульвара Тараса Шевченко образовался провал асфальтного покрытия.

Движение по всем полосам бульвара в направлении улицы Крещатик было перекрыто. На утро 13 декабря повреждения водопровода ликвидировали, а движение восстановили.

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Автор: Светлана Закелова