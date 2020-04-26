На Львовщине сгорел военный грузовик, есть погибший

Причины возгорания устанавливаются правоохранителями.

В городе Судовая Вишня Львовской области ночью сгорел грузовой автомобиль, который принадлежит Министерству обороны Украины. В инциденте погиб мужчина, еще один получил тяжелые ожоги.

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Как сообщается на сайте ГУ ГСЧС Украины во Львовской области, сообщение о пожаре на грузовой платформе железнодорожного вокзала «Судовая Вишня» поступило спасателям в 02:45 26 апреля.

Спасатели, которые прибыли на место возгорания, обнаружили охваченный огнем автомобиль «ЗИЛ 131». На месте пожара пострадал мужчина 1967 года рождения , который получил 60% ожогов тела, туловища, лица и рук 2-3 степеней. Погасив очаг огня, спасатели нашли в грузовике тело еще одного мужчины.

Пожарным удалось спасти 2 соседних автомобиля от возгорания и уничтожения. Причины возгорания устанавливаются правоохранителями.

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