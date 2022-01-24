Двое детей госпитализированы, больше всего пострадал 9-летний Андрей.

В городе Самбор во Львовской области в результате наезда автомобиля Opel Vectra пострадала семья с двумя детьми, которая находилась на тротуаре.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, ДТП произошло 23 января около 21:30 на автодороге "Львов–Самбор–Ужгород", в Самборе.

Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля Opel Vectra, 20-летний житель одного из сел Самборского района, совершил наезд на пешеходов, которые находились на тротуаре.

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"В результате ДТП телесные повреждения получили четыре человека – 33-летняя женщина, 32-летний мужчина и двое детей в возрасте 9 и 5 лет – все жители Самбора. Их госпитализировали", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Журналистка и волонтер Ульяна Флишко сообщила в Facebook, что в ДТП пострадала семья участника АТО Владимира Возного.

"В ДТП, которое произошло в Самборе, травмировались папа, мама и двое их сыновей. Супруги со своими сыновьями как раз возвращались домой. Дети были на салазках. В это время на них наехал автомобиль", - написала она.

Волонтер отметила, что водитель не справился с управлением и его занесло на тротуар, где в этот момент шла семья защитника Украины.

"У мужчины – травмы коленей. Жена в этом ДТП сломала руку и травмировала голову (зашивали). Еще у одного мальчика – ушиб головного мозга, перелом ноги. Больше всего пострадал их старший сын-9 - летний Андрюша", - рассказала Флишко.

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