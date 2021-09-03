Из-за семейных неурядиц 35-летний мужчина решил покончить жизнь самоубийством.

2 сентября на Киевщине в городе Обухов Киевской области мужчина хотел совершить самоубийство, прыгнув с балкона многоэтажки.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацполиции.

"На спецлинию "102" поступил вызов от местного жителя о том, что в многоэтажке, которая находится напротив, на балконе 9 этажа сидит человек", - сказано в сообщении.

В полиции проинформировали, что на место происшествия немедленно прибыли капитан полиции Владимир Ковнацкий и сержант полиции Валентина Гавлинская. Правоохранители вступили в диалог с мужчиной и выяснили в ходе разговора причину подобных действий 35-летнего мужчины: он решил покончить жизнь самоубийством из-за семейных неурядиц.

"Благодаря слаженным и профессиональным действиям полицейских мужчина был спасен и доставлен в местную больницу", - добавили в полиции.

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Автор: Олег Давыгора