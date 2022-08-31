Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается довольно напряженной, поэтому спасатели готовятся к любому развитию событий.

Во вторник, 30 августа, в Днепре спасатели провели тренировку по осуществлению эвакуационных мероприятий в случае радиоактивного загрязнения территории Днепропетровской области в результате аварии на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции остается достаточно напряженной, поэтому спасатели готовятся к любому развитию событий.

Відео дня:

Во время учений было отработано взаимодействие с местными органами власти в случае эвакуации населения, оперативное развертывание пунктов санитарной обработки граждан и специальной обработки техники.

Также участники тренировок отработали алгоритм оповещения населения с помощью громкоговорящих устройств на пожарных и полицейских автомобилях, навыки работы со специальным оборудованием, приборами радиационного и химического контроля, обеззараживания эвакуированных, личного состава, снаряжения и техники.

В учениях приняли участие подразделения ГСЧС, сотрудники Национальной полиции, медицинские работники, представители Службы безопасности Украины и главы районных военных администраций.

Миссия МАГАТЭ в Украине

Как сообщал УНИАН, по приглашению правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов.

Миссию возглавляет генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Миссия сфокусируется на трех задачах: физическая защита; ядерная безопасность; гарантии нераспространения ядерных материалов.

Сегодня, 30 августа, миссия Международного агентства по атомной энергии для визита на оккупированную Запорожскую АЭС прибыла в Киев.

В то же время руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ в ЗАЭС, имитируя боевые действия в Энергодаре и обстреливая территорию возле АЭС.

При этом Ермак подчеркнул, что "это именно российские провокации".

Справка УНИАН. Российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. С тех пор Россия отказалась от предложения создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

Также оккупанты сделали на ЗАЭС военный склад и прячут тяжелую артиллерию между атомными блоками.

Кроме этого, российская сторона заявила, что станция заминирована и может быть взорвана.

25 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока Россия не покинет Запорожскую атомную электростанцию, угроза ядерной аварии будет чрезвычайно высокой.

Вас также могут заинтересовать новости: