Во вторник, 30 августа, в Днепре спасатели провели тренировку по осуществлению эвакуационных мероприятий в случае радиоактивного загрязнения территории Днепропетровской области в результате аварии на Запорожской АЭС.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции остается достаточно напряженной, поэтому спасатели готовятся к любому развитию событий.
Во время учений было отработано взаимодействие с местными органами власти в случае эвакуации населения, оперативное развертывание пунктов санитарной обработки граждан и специальной обработки техники.
Также участники тренировок отработали алгоритм оповещения населения с помощью громкоговорящих устройств на пожарных и полицейских автомобилях, навыки работы со специальным оборудованием, приборами радиационного и химического контроля, обеззараживания эвакуированных, личного состава, снаряжения и техники.
В учениях приняли участие подразделения ГСЧС, сотрудники Национальной полиции, медицинские работники, представители Службы безопасности Украины и главы районных военных администраций.
Миссия МАГАТЭ в Украине
Как сообщал УНИАН, по приглашению правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов.
Миссию возглавляет генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Миссия сфокусируется на трех задачах: физическая защита; ядерная безопасность; гарантии нераспространения ядерных материалов.
Сегодня, 30 августа, миссия Международного агентства по атомной энергии для визита на оккупированную Запорожскую АЭС прибыла в Киев.
В то же время руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ в ЗАЭС, имитируя боевые действия в Энергодаре и обстреливая территорию возле АЭС.
При этом Ермак подчеркнул, что "это именно российские провокации".
Справка УНИАН. Российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. С тех пор Россия отказалась от предложения создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.
Также оккупанты сделали на ЗАЭС военный склад и прячут тяжелую артиллерию между атомными блоками.
Кроме этого, российская сторона заявила, что станция заминирована и может быть взорвана.
25 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока Россия не покинет Запорожскую атомную электростанцию, угроза ядерной аварии будет чрезвычайно высокой.