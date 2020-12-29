За убийство первой жертвы мужчина был готов дать 6 тысяч долларов.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который пытался заказать убийство двух человек.

Как сообщается на сайте Нацполиции, оперативники Департамента внутренней безопасности НПУ получили информацию относительно мужчины, который подыскивал киллера для заказного убийства двух человек.

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Заказчик – 34-летний житель одного из сел Броварского района Киевщины, депутат 8-го созыва поселкового совета. Убийца должен ликвидировать его оппонентов, с которыми сложились неприязненные отношения - 47-летнего односельчанина и 39-летнего жителя соседнего села.

Полиция сработала на опережение и организовала встречу заказчика преступления с «нужным» ему лицом. Злоумышленник передал фото своих врагов. За убийство первой жертвы он пообещал 6 000 долларов США и предоставил задаток – 300 долларов.

Организатора преступлений задержали. Ему готовится вручение подозрения по факту организации покушения на заказное убийство, которое является незаконченным по причинам, не зависящим от воли лица, и приготовления к совершению умышленного убийства человека на заказ.

За противоправные действия заказчику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

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Автор: Дмитрий Захаров