Правоохранители установили личность подозреваемого в убийстве 42-летнего Анара Мамедова возле ресторана «Артист» в Днепре.
Читайте такжеВ Ривне арестовали мать, которая вонзила нож в грудь сынуОб этом пишет «Сегодня».
Сообщается, что это 28-летний гражданин Азербайджана по имени Юсиф. Ему заочно сообщили о подозрении. Розыск подозреваемого продолжается.
Убийство в Днепре: что известно
Убийство произошло 24 апреля около 14.40 в центре Днепра, в районе Соборной площади. К внедорожнику Land Cruiser 200 подбежал киллер и начал расстреливать авто.
Вместе с убитым в автомобиле был ребенок, однако он в результате обстрела не пострадал.
Убитым по предварительным данным оказался 42-летний Анар Мамедов. Он скончался от полученных ранений в карете «скорой помощи».
По данным СМИ, убитый и его брат Рамиз Мамедов руководили бандой, которая занимается поставками наркотиков по области. Преступная группировка насчитывает более 50 участников.
В то же время сообщается, что расстрелянный мужчина был полной тезкой бандита.
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