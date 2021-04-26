Розыск подозреваемого продолжается.

Правоохранители установили личность подозреваемого в убийстве 42-летнего Анара Мамедова возле ресторана «Артист» в Днепре.

Читайте такжеВ Ривне арестовали мать, которая вонзила нож в грудь сынуОб этом пишет «Сегодня».

Сообщается, что это 28-летний гражданин Азербайджана по имени Юсиф. Ему заочно сообщили о подозрении. Розыск подозреваемого продолжается.

Убийство в Днепре: что известно

Убийство произошло 24 апреля около 14.40 в центре Днепра, в районе Соборной площади. К внедорожнику Land Cruiser 200 подбежал киллер и начал расстреливать авто.

Вместе с убитым в автомобиле был ребенок, однако он в результате обстрела не пострадал.

Убитым по предварительным данным оказался 42-летний Анар Мамедов. Он скончался от полученных ранений в карете «скорой помощи».

По данным СМИ, убитый и его брат Рамиз Мамедов руководили бандой, которая занимается поставками наркотиков по области. Преступная группировка насчитывает более 50 участников.

В то же время сообщается, что расстрелянный мужчина был полной тезкой бандита.

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Автор: Катерина Шварц