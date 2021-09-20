Родные не видели Таню уже два дня - где она может быть, никто не знает.

На Херсонщине ищут 13-летнюю Татьяну Симоненко, которая два дня назад ушла из дома и до сих пор не вернулась к родным.

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

О пропаже девочки 19 сентября заявила ее мать, 36-летняя жительница Бериславского района.

"Женщина рассказала, что ее 13-летняя дочь Симоненко Татьяна Руслановна, 18.09.2021 года около 12:00 часов ушла из дома и к настоящему времени ее местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении полиции.

Читайте такжеНа Николаевщине двухлетняя девочка пропала со двора: полиция просит о помощи (фото)Приводятся приметы пропавшего ребенка: на вид 12-15 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, волосы по плечи темно-русые.

Таня была одета в черную кофту и серые джинсы.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении девочки, просят звонить: 095-534-23-69, 099-269-02-94 или 102.

Напомним, в августе в Карпатах нашли шестилетнего мальчика, который накануне отстал от группы и потерялся во время восхождения на Говерлу. Ребенку пришлось самостоятельно ночевать в лесу.

Автор: Станислав Кожемякин