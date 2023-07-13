Она помогала оккупантам ввести в Харьковской области "рубль", а также организовывали финансирование "расходов" на нужды российских войск.

В Харьковской области задержали чиновницу-коллаборантку, которая помогала оккупантам ввести в региону "рублевую зону" в регионе и организовывала финансирование "расходов" на нужды российских войск.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, речь идет об экс-чиновнице городского совета Купянска, которая начала сотрудничать с россиянами сразу после полномасштабного вторжения.

Во время временной оккупации города она возглавила "управление финансов" местной оккупационной администрации РФ.

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По данным спецслужб, на этой "должности" коллаборантка вводила "рублевую зону" в регионе, а также - организовала финансирование "расходов" на нужды российских войск.

После освобождения Купянская злоумышленница пыталась скрываться от правосудия, однако правоохранителям удалось ее задержать.

Следователи сообщили ей о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Женщину взяли под стражу без права внесения залога. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

В то же время, в Харьковской областной прокуратуре уточнили, 45-летняя женщина добровольная согласилась занять должность "и. о. начальницы управления финансов временной гражданской администрации Купянского района" и планировала строить карьеру при оккупантах.

По ходатайству прокуроров подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Задержали предателя, который передал секреты завода на Кировоградщине

Недавно правоохранители задержали российского агента, который устроился на одну из должностей в оборонный завод на Кировоградщине и передавал секретные документы россиянам.

Предателя завербовали еще до начала полномасштабного вторжения, когда он длительное время работал в РФ. Впоследствии мужчину перевели в "режим ожидания" и отправили в Украину, где "активировали" после начала полномасштабного вторжения.

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