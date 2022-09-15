Оккупанты закрыли в подвале четырех девушек и парня после проведения фильтрационных мероприятий.

В Харьковской области освобождены пять подростков, которых российские оккупанты неделю удерживали в подвале.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

"Как оказалось, четверо девушек и парень находились в подвале уже 7 дней. Они рассказали, что оккупанты проводили с ними фильтрационные мероприятия, после чего закрыли в подвале", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, по словам президента Владимира Зеленского, по состоянию на утро 15 сентября в целом в Харьковской области деоккупировано почти 400 населенных пунктов. Президент отметил, что российская армия находилась на Харьковщине более пяти месяцев.

Деоккупация Харьковщины

Балаклея стала первым городом, с которого началось большое контрнаступление Сил обороны Украины на Харьковщине. Официально об увольнении Балаклеи сообщил президент Владимир Зеленский 8 сентября.

После этого Украина деоккупировала и ряд других городов области-Купянск и изюм.

А уже 10 сентября командование Сухопутных войск ВСУ подняло украинский флаг в освобожденной от оккупантов Балаклее.

Войска РФ захватили Балаклею в начале марта. Городской голова Иван Столбовой, по информации председателя Харьковской ОВА, пошел на сотрудничество с РФ, а затем уехал в Россию.

Сейчас город постепенно возвращается к жизни, хотя еще существует угроза ракетных и артиллерийских ударов. В частности, в Балаклее вернули мобильную связь, а также "Укрзализныця" возвращает железнодорожное сообщение между Харьковом и Балаклеей начнет курсировать рельсовый автобус.

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