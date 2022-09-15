8 сентября Владимир Зеленский подтвердил освобождение Балаклеи на Харьковщине от российских оккупантов.

Балаклея стала первым городом, с которого началось большое контрнаступление Сил обороны Украины на Харьковщине. Официально об освобождении Балаклеи сообщил президент Владимир Зеленский 8 сентября.

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"Все на своих местах. Флаг Украины в свободном украинском городе под свободным украинским небом", - подчеркнул тогда президент.

После этого Украина деоккупировала и ряд других городов области - Купянск и Изюм.

А уже 10 сентября командование Сухопутных войск ВСУ подняло украинский флаг в освобожденной от оккупантов Балаклее.

По состоянию на 14 сентября в Минобороны сообщили, что украинские военные в области уже освободили от оккупации около 8 тыс. 500 квадратных километров территории и около 388 населенных пунктов.

Войска РФ захватили Балаклею в начале марта. Городской голова Иван Столбовой, по информации председателя Харьковской ОВА, пошел на сотрудничество с РФ, а затем покинул город — уехал в Россию.

Сейчас город постепенно возвращается к жизни, хотя еще существует угроза ракетных и артиллерийских ударов. В частности, в Балаклее вернули мобильную связь, а также "Укрзализныця" возвращает железнодорожное сообщение: между Харьковом и Балаклеей начнет курсировать рельсовый автобус.

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