Стоимость проезда из Харькова в Балаклею - 29 грн.

"Укрзализныця" возвращает железнодорожное сообщение в деоккупированную Харьковскую область: с 15 сентября между Харьковом и Балаклеей начнет курсировать рельсовый автобус.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram-канале.

Отмечается, что для восстановления сообщения железнодорожники оперативно восстановили мост и десятки поврежденных путей и контактных сетей.

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Так, поезд №6403/6402 Харьков - Балаклея - Харьков будет отправляться ежедневно из Харькова в 07:00 и прибывать в Балаклею в 08:55. Из Балаклеи поезд будет отправляться в 09:15 и прибывать в Харьков в 11:10.

Поезд №6407/6404 будет отправляться ежедневно из Харькова в 15:50 и прибывать в Балаклею в 17:40. Из Балаклеи будет отправляться в 18:00 и прибывать в Харьков в 19:55.

"Будет делать остановки на станциях Основа, Жихор, Змиев, Занки и Шебелинка", - говорится в сообщении.

В "Укразализныци" отметили, что на маршруте будет использоваться удобный рельсовый автобус.

"Стоимость проезда из Харькова в Балаклею - 29 грн. Билеты можно приобрести в кассах и у проводников во время путешествия", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Силы обороны освободили или взяли под контроль более 40 населенных пунктов, которые были временно захвачены российскими оккупантами в Харьковской области, в том числе и горо Балаклея.

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