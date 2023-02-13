Он получил серьезную травму и был госпитализирован.

Возле села Новая Гусаровка Балаклейской территориальной громады Харьковской области на взрывном устройстве подорвался сотрудник "Харьковоблэнерго".

"46-летний мужчина получил серьезную травму и был госпитализирован. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь", - сообщил в своем Telegram-канале председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синєгубов.

Синегубов подчеркнул, что минная опасность в Харьковской области остается очень высокой.

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"Призываю всех быть максимально внимательными и осторожными. Передвигайтесь только проверенными путями, не выходите на обочину, не посещайте леса, лесополосы, поля. В случае выявления подозрительного предмета ни в коем случае не трогайте его, сразу обращайтесь в ГСЧС", - призвал председатель ОВА.

Инциденты с подрывом мирных жителей на российских минах

На Херсонщине на российской мине подорвался автомобиль с мирными людьми, в результате двое погибли. Двое мужчин, 45 и 48 лет, ехали на машине по полевой дороге, на которой осталось много российских мин.

19 января в Херсонской области на оставленных оккупантами минах подорвались трое мирных жителей, один из них погиб.

21 января в селе Архангельское Херсонской области 26-летний электрик на обочине дороги наткнулся на русскую мину. В результате взрыва ему оторвало правую стопу.

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